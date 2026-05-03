Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Верховной рады Гончаренко* призвал распустить военкоматы на Украине.
- По его словам, сотрудники военкомата в селе Ратное в Волынской области устроили погоню за мужчинами и избили их.
- Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * призвал распустить военкоматы на Украине из-за случаев применения насилия при мобилизации.
"Мы не построим нормальную систему на лжи, обмане и насилии... Нужно распустить ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и, наконец, создать систему человечного гражданского рекрутинга", - написал Гончаренко* на своей странице в соцсети Facebook**.
По его словам, в селе Ратное в Волынской области сотрудники военкомата устроили погоню за мужчинами и избили их. При этом, отметил депутат, в военкомате заявили, что травмы мужчины получили якобы из-за собственной неосторожности.
"Люди боятся ТЦК, и, собственно, боятся именно за такие случаи", - добавил Гончаренко*.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
24 октября 2025, 21:34