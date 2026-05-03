Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады призвал распустить военкоматы на Украине - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:36 03.05.2026
Депутат Рады призвал распустить военкоматы на Украине

Депутат Рады Гончаренко призвал распустить военкоматы на Украине

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Гончаренко* призвал распустить военкоматы на Украине.
  • По его словам, сотрудники военкомата в селе Ратное в Волынской области устроили погоню за мужчинами и избили их.
  • Насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * призвал распустить военкоматы на Украине из-за случаев применения насилия при мобилизации.
"Мы не построим нормальную систему на лжи, обмане и насилии... Нужно распустить ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и, наконец, создать систему человечного гражданского рекрутинга", - написал Гончаренко* на своей странице в соцсети Facebook**.
По его словам, в селе Ратное в Волынской области сотрудники военкомата устроили погоню за мужчинами и избили их. При этом, отметил депутат, в военкомате заявили, что травмы мужчины получили якобы из-за собственной неосторожности.
"Люди боятся ТЦК, и, собственно, боятся именно за такие случаи", - добавил Гончаренко*.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Силовая мобилизация в городе Ирпене Киевской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Раде заявили, что вокруг украинских военкоматов творится беспредел
24 октября 2025, 21:34
 
В миреРоссияУкраинаВолынская областьВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала