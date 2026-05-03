"Будет очень сложно". На Украине заявили о надвигающейся катастрофе

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Украинцы, покинувшие страну, вряд ли когда-либо туда вернутся, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Убедить большинство украинцев вернуться домой будет очень сложно. <…> В западных странах многие впервые в жизни обрели стабильность — то, чего Украина никогда не могла предложить с момента получения независимости в 1991 году", — написала она в соцсети X.
По мнению Мендель, отсутствие перспектив завершения конфликта будет продолжать вытеснять из страны все больше и больше людей.
В феврале телеканал CNN со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову сообщил, что Украина переживает демографическую катастрофу, потеряв примерно десять миллионов человек с 2022 года.
Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.