На Украине вывозили мужчин за границу на машине "скорой"

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Автомобиль "скорой" остановили на западе Украины, в нем под видом медицинской эвакуации переправляли мужчин за границу, сообщили в полиции Закарпатской области.

По информации правоохранителей, в воскресенье в селе Новые ворота полицейские остановили автомобиль скорой помощи, принадлежащий общественной организации. В салоне прятались двое пассажиров.

"Установлено, что водитель забрал "клиентов" в столице и должен был доставить их в Закарпатскую область для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы. Во время осмотра из транспортного средства следователи изъяли 14 тысяч долларов. Фигурант задержан", - отметили в полиции.