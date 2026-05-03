19:33 03.05.2026
На Украине вывозили мужчин за границу на машине "скорой"

В Закарпатье остановили автомобиль скорой, в котором вывозили мужчин за границу

Сотрудник Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
  • На западе Украины остановили автомобиль «скорой», в котором под видом медицинской эвакуации переправляли мужчин за границу.
  • Водитель автомобиля забрал «клиентов» в столице и должен был доставить их в Закарпатскую область для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы.
  • В последнее время на Украине наблюдается нехватка личного состава в ВСУ и протесты из-за насильственных действий сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации.
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Автомобиль "скорой" остановили на западе Украины, в нем под видом медицинской эвакуации переправляли мужчин за границу, сообщили в полиции Закарпатской области.
"Полиция Закарпатской области разоблачила схему переправки через границу мужчин, замаскированную под медэвакуацию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации правоохранителей, в воскресенье в селе Новые ворота полицейские остановили автомобиль скорой помощи, принадлежащий общественной организации. В салоне прятались двое пассажиров.
"Установлено, что водитель забрал "клиентов" в столице и должен был доставить их в Закарпатскую область для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы. Во время осмотра из транспортного средства следователи изъяли 14 тысяч долларов. Фигурант задержан", - отметили в полиции.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
