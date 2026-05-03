Рейтинг@Mail.ru
"Нет уж, спасибо!" В Германии жестко высказались о мире на Украине - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 03.05.2026

"Нет уж, спасибо!" В Германии жестко высказались о мире на Украине

© REUTERS / Serhii KorovainyiУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают перспективы переговоров по урегулированию на Украине.
  • Один из комментаторов подчеркнул важность реальной политики и отметил, что Россия всегда будет частью Европы.
  • Некоторые читатели выразили мнение о невозможности победы Украины и Европы над Россией.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают перспективы переговоров по урегулированию на Украине.
"Я призываю к реальной политике. Россия всегда будет частью Европы. Безопасность в Европе возможна только с Россией", — написал один из комментаторов.
Учения Военно-морского флота Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Происходящее в Финляндии рядом с российской границей шокировало журналиста
Вчера, 14:53
"Мира можно достичь, если справедливо относиться к другим странам, соблюдать достигнутые соглашения и не втягиваться в бессмысленные конфликты", — отметил другой.
"Германия банкрот, Украина все равно проигрывает, Россию невозможно победить", —высказался третий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Песков прокомментировал заявление Трампа о близости сделки по Украине
Вчера, 13:14
"Путь к миру выглядит иначе; то, что описывают наши СМИ, ведет к мировой войне. И вы все еще видите Германию в эпицентре этого процесса? Нет уж, спасибо!" — резюмировал еще один читатель.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин выразил уверенность, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Москва готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
В конце марта российский лидер обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.
Украинцы в Европе - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Ирландии готовятся выселить из госжилья 16 тысяч украинских беженцев
Вчера, 16:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала