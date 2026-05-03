МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Дед кандидата на должность нового посла Германии на Украине Бориса Руге был казнен за участие в заговоре с целью убийства Адольфа Гитлера, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Дед Руге - граф Фриц фон дер Шуленбург - участвовал в подготовке операции "Валькирия", выяснило РИА Новости, изучив соцсети кандидата на должность посла и биографические данные. Данная операция предполагала убийство Гитлера и подготовку государственного переворота в нацистской Германии.
Шуленбург занимал пост вице-президента берлинской полиции и был исключен из нацистской партии в 1940 году как политически неблагонадежный. Он выступал связующим звеном между различными группами заговорщиков, включая социал-демократов. В том числе, он участвовал в вербовке Клауса фон Штауффенберга - офицера, который 20 июля 1944 года заложил бомбу в командном пункте, где находился Гитлер.
После провала покушения Шуленбург был арестован, предан суду и впоследствии казнен 10 августа 1944 года.