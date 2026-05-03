"После истерики": в ЕС рассказали, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США задерживают поставки оружия Киеву из-за хамства Владимира Зеленского, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, Зеленский позволяет себе критиковать американского лидера, забывая о его обидчивости и злопамятности.
"Конечно, американцы скажут, что задержки связаны с войной с Ираном, но мы-то понимаем, что Трамп просто мстит за критику", — пояснил журналист.
Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Пентагон предупредил европейских союзников США, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия на фоне того, что Вашингтон "пытается пополнить запасы, истощенные в результате войны с Ираном". По словам девяти источников, речь идет, в частности, о поставках в Европу нескольких ракетных систем.
Ранее Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
