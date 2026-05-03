Рейтинг@Mail.ru
"После истерики": в ЕС рассказали, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:00 03.05.2026 (обновлено: 13:59 03.05.2026)
"После истерики": в ЕС рассказали, как Трамп отомстил Зеленскому за хамство

Христофору: CША задерживают поставки оружия Киеву из-за хамства Зеленского

© REUTERS / Cornelius PoppeВладимир Зеленский в Осло
Владимир Зеленский в Осло - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© REUTERS / Cornelius Poppe
Владимир Зеленский в Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору высказал мнение, что США задерживают поставки оружия Киеву из-за хамства Владимира Зеленского по отношению к Дональду Трампу.
  • Христофору считает, что Зеленский позволяет себе критиковать американского лидера, забывая о его обидчивости и злопамятности.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США задерживают поставки оружия Киеву из-за хамства Владимира Зеленского, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"США предупредили партнеров о задержках поставках оружия для Киева в то самое время, когда Зеленский резко нахамил президенту (США Дональду. — Прим. ред.) Трампу. Это странно, да? Сразу после истерики и угроз оружие резко кончилось", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Допрыгался, заяц": в Киеве заговорили о расправе Трампа с Зеленским
Вчера, 04:23
По словам эксперта, Зеленский позволяет себе критиковать американского лидера, забывая о его обидчивости и злопамятности.
«
"Конечно, американцы скажут, что задержки связаны с войной с Ираном, но мы-то понимаем, что Трамп просто мстит за критику", — пояснил журналист.
Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Пентагон предупредил европейских союзников США, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия на фоне того, что Вашингтон "пытается пополнить запасы, истощенные в результате войны с Ираном". По словам девяти источников, речь идет, в частности, о поставках в Европу нескольких ракетных систем.
Ранее Трамп неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В Европе раскрыли, как Трамп унизил Мерца
Вчера, 01:40
 
В миреСШАКиевИранВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала