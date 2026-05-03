04:23 03.05.2026
"Допрыгался, заяц": в Киеве заговорили о расправе Трампа с Зеленским

Соскин: Трамп использует пленки Миндича, чтобы избавиться от Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что Дональд Трамп может использовать "пленки Миндича" для давления на Владимира Зеленского.
  • Соскин считает, что Зеленский, скорее всего, поссорился с собственным окружением, раз многие из его бывших сторонников сейчас начали публиковать компромат на него.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может использовать так называемые "пленки Миндича", чтобы избавиться от Владимира Зеленского, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Трамп уже не скрывает, что устал от Зеленского, а тут такой повод шикарный, чтобы и от киевского главаря избавиться, и демократов не разозлить, ведь факты коррупции никуда не скроешь", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский, скорее всего, поссорился с собственным окружением, раз многие из его бывших сторонников сейчас начали публиковать компромат на него.
"Допрыгался, заяц наш. Вот кто только эти пленки не показывает: и Гончаренко* (депутат Рады Алексей Гончаренко* — Прим. ред.) в канале своем, и помощница эта, Мендель (бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель — Прим. ред.) говорит об этом. Все сдают Зеленского, всем он осточертел уже", — заметил Соскин.
Вчера депутат Верховной рады Алексей Гончаренко * заявил, что на "пленках Миндича" приближенные Владимира Зеленского обсуждали, что окончание войны приведет к остановке финансирования их контрактов.
Позавчера бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режимапостроил на Украине целую мафиозную структуру, а государственные учреждения страны превращены в "личные банкоматы" его приятелей.
Ранее издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России
