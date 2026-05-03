В Брянской области при ударе ВСУ по жилому дому пострадал подросток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Брянской области при ударе ВСУ по жилому дому ранен несовершеннолетний житель села Воронок.
- Его доставили в больницу и оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Несовершеннолетний житель села Воронок Брянской области ранен из-за удара ВСУ по жилому дому, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара по жилому дому, к сожалению, ранен семнадцатилетний житель села. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что поврежден жилой дом. Работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18