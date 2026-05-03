В Брянской области при ударе ВСУ по жилому дому пострадал подросток

"ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара по жилому дому, к сожалению, ранен семнадцатилетний житель села. Пострадавший доставлен в больницу, где ему оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз в канале на платформе "Макс".