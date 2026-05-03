В Турции в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В турецкой провинции Малатья произошло ДТП с пассажирским автобусом.
- В результате аварии четыре человека погибли и 15 получили ранения.
- По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Турции.
АНКАРА, 3 мая - РИА Новости. Четыре человека погибли, еще 15 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом в провинции Малатья, передал телеканал TRT Haber.
«
"Автобус съехал в овраг, в результате есть 4 погибших и 15 раненых", - передал телеканал.
По данным СМИ, ДТП произошло в районе Доганшехир на трассе Малатья - Адыяман. Автобус съехал с дороги и перевернулся.
На место происшествия прибыли полиция, жандармерия, медики и спасательные службы.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
По предварительным данным, все пострадавшие являются гражданами Турции.
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусами в Турции
23 сентября 2025, 11:40