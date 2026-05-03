В Туапсе убрали три участка береговой линии убрали после ЧС на НПЗ

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Три участка береговой линии убрали в Туапсинском муниципальном округе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Локальные выбросы нефтепродуктов фиксировали на береговой линии в Туапсинском округе после пожаров, возникших из-за атаки БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Последствия происшествий продолжают ликвидировать.
"В Туапсинском муниципальном округе убрали три участка береговой полосы. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в поселках Новомихайловском и Южном и селе Небуг. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники "Кубань-СПАС" продолжают уборку в поселке Тюменском и селе Ольгинка. Также организованы работы в селе Вольном.