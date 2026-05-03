17:50 03.05.2026
В Госдуме рассказали о волонтерском резерве для помощи в Туапсе

Метелев: около 400 человек находятся в волонтерском резерве для помощи в Туапсе

© РИА Новости / Борис Морозов | Волонтеры очищают побережье в Туапсе от нефтепродуктов
СОЧИ, 3 мая – РИА Новости. Около 400 человек находятся в волонтерском резерве для помощи в Туапсе, заявил председатель комитета по молодежной политике Госдумы РФ, руководитель Добро.РФ Артем Метелев.
"В волонтерском резерве около 400 человек", - написал Метелев в своем Telegram-канале по итогам встречи с заместителем министра МЧС Вячеславом Бутко, главой Туапсинского муниципального района Сергеем Бойко и волонтерами в штабе "МыВместе".

Штаб "МыВместе" был открыт 2 мая, к его работе присоединились около 180 добровольцев, сообщал Метелев в субботу.
Нефтекомплекс в морском порту Туапсе горел из-за атак украинских БПЛА. Последняя атака произошла в ночь на пятницу, возгорание на нефтекомплексе ликвидировано.
На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти введен режим ЧС регионального уровня.
ОбществоТуапсеРоссияАртем Метелев (депутат)Сергей БойкоГосдума РФМЧС России
 
 
