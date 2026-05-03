В Туапсе собрали более 15 тысяч кубов загрязненного мазутом грунта

- В Туапсе собрано более 15 тысяч кубических метров загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси.
- В ликвидации последствий ЧС участвуют около 750 специалистов и 65 единиц техники.
- Разлив нефтепродуктов в реку Туапсе произошел из-за пожаров на нефтекомплексе, возникших после атаки украинских БПЛА.
КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Более 15,2 тысяч кубов загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси собрано в Туапсе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсинском муниципальном округе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. На утро 3 мая, собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 1620 кубометров – за последние сутки", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
В сообщении добавляется, что в самом Туапсе, в том числе с участием волонтёров, убирают общественные пространства – вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков, спортплощадок.
Практически 95% нефтепродуктов убрано в Туапсе после разлива из атакованного НПЗ, остальная их часть локализована, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в субботу в эфире "Соловьев Live".
В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали, позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, попав в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.