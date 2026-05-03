В Туапсе собрали более 15 тысяч кубов загрязненного мазутом грунта

КРАСНОДАР, 3 мая - РИА Новости. Более 15,2 тысяч кубов загрязненного мазутом грунта и водомазутной смеси собрано в Туапсе в ходе ликвидации последствий ЧС на нефтекомплексе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.