В Туапсе животных очищают от нефтепродуктов после пожара

ТУАПСЕ, 3 май - РИА Новости. Кошек, собак и птиц очищают от нефтепродуктов, утечка которых произошла после атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе, рассказала РИА Новости представитель местной благотворительной организации "Будь рядом" Елена Луговенко.

"Мы патрулируем районы, в основном те, где был эпицентр пожара, ищем пострадавших животных. Некоторые животные в стрессе, поэтому приходится использовать котоловки и собаколовки, чтобы их поймать. У нас есть временный центр, где мы животных отмываем (от нефтепродуктов - ред.). Сначала мы их мажем маслом, потом вычесываем, затем отмываем специальными средствами и после этого мы их моем специализированным шампунем для животных", - рассказала волонтер, отвечая на вопрос агентства о помощи животным.