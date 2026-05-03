09:40 03.05.2026 (обновлено: 10:26 03.05.2026)
В Туапсе животных очищают от нефтепродуктов после пожара

В Туапсе животных очищают от нефтепродуктов после атаки беспилотника

© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкВолонтеры АНО Помощи Бездомным Животным "Будь Рядом" отмывают кошку, которая загрязнилась после пожара на нефтеперерабатывающих предприятиях
Волонтеры АНО Помощи Бездомным Животным "Будь Рядом" отмывают кошку, которая загрязнилась после пожара на нефтеперерабатывающих предприятиях
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе произошел разлив нефтепродуктов после атаки украинских БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод.
  • Волонтеры из местной благотворительной организации «Будь рядом» очищают животных от нефтепродуктов.
  • Специалисты собрали и вывезли более 13 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
ТУАПСЕ, 3 май - РИА Новости. Кошек, собак и птиц очищают от нефтепродуктов, утечка которых произошла после атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе, рассказала РИА Новости представитель местной благотворительной организации "Будь рядом" Елена Луговенко.
По данным регионального оперштаба, в Туапсе продолжают ликвидировать разлив нефтепродуктов, который произошел после атаки украинских БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод. Пожары на обоих объектах были ликвидированы. По последним данным оперштаба, специалисты собрали и вывезли более 13 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
"Мы патрулируем районы, в основном те, где был эпицентр пожара, ищем пострадавших животных. Некоторые животные в стрессе, поэтому приходится использовать котоловки и собаколовки, чтобы их поймать. У нас есть временный центр, где мы животных отмываем (от нефтепродуктов - ред.). Сначала мы их мажем маслом, потом вычесываем, затем отмываем специальными средствами и после этого мы их моем специализированным шампунем для животных", - рассказала волонтер, отвечая на вопрос агентства о помощи животным.
Луговенко добавила, что после всех процедур животных помещают на карантин, в это время волонтеры наблюдают за их состоянием.
По ее словам, на очистку одной кошки уходит примерно 30 минут, однако, если животное дикое, требуется больше времени.
