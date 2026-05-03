Жительница Туапсе рассказала об эвакуации после пожара на НПЗ - РИА Новости, 03.05.2026
01:55 03.05.2026
© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на морском терминале в Туапсе
Дым от пожара на морском терминале в Туапсе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА.
  • Жительницу Туапсе Елену Мерзлову с мамой и собакой эвакуировали в ближайшую школу, где был организован пункт временного размещения.
  • Вечером жителей перевезли в гостиницы, где их зарегистрировали и обеспечили питанием и медицинским обслуживанием.
ТУАПСЕ, 3 мая - РИА Новости. Жительница Туапсе Елена Мерзлова, чей дом расположен рядом с нефтеперерабатывающим заводом, рассказала РИА Новости, что после пожара на предприятии их с мамой и собакой эвакуировали на автобусе в ближайшую школу, где был организован пункт временного размещения.
"Была организована эвакуация, автобусы предоставили. Мы быстро собрались, я взяла маму, документы, собаку ... Мы сели в очередной автобус и приехали в шестую школу, пункт временного пребывания. Там было все организовано от обеда до спальных мест", - сообщила собеседница.
Мерзлова добавила, что в ПВР приезжал врач, который оказывал помощь по необходимости. Вечером жителей на автобусах перевезли в гостиницы, где их быстро зарегистрировали и проводили в номера.
"В гостинице медики тоже дежурят, нам предоставляют обеды, ужины и завтраки", - рассказала Мерзлова.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, людей из домов рядом с НПЗ эвакуировали. В четверг пожар потушили.
