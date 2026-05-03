Дым от пожара на морском терминале в Туапсе. Архивное фото

Дым от пожара на морском терминале в Туапсе

Жительница Туапсе рассказала об эвакуации после пожара на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Туапсе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА.

Жительницу Туапсе Елену Мерзлову с мамой и собакой эвакуировали в ближайшую школу, где был организован пункт временного размещения.

Вечером жителей перевезли в гостиницы, где их зарегистрировали и обеспечили питанием и медицинским обслуживанием.

ТУАПСЕ, 3 мая - РИА Новости. Жительница Туапсе Елена Мерзлова, чей дом расположен рядом с нефтеперерабатывающим заводом, рассказала РИА Новости, что после пожара на предприятии их с мамой и собакой эвакуировали на автобусе в ближайшую школу, где был организован пункт временного размещения.

"Была организована эвакуация, автобусы предоставили. Мы быстро собрались, я взяла маму, документы, собаку ... Мы сели в очередной автобус и приехали в шестую школу, пункт временного пребывания. Там было все организовано от обеда до спальных мест", - сообщила собеседница.

Мерзлова добавила, что в ПВР приезжал врач, который оказывал помощь по необходимости. Вечером жителей на автобусах перевезли в гостиницы, где их быстро зарегистрировали и проводили в номера.

"В гостинице медики тоже дежурят, нам предоставляют обеды, ужины и завтраки", - рассказала Мерзлова.