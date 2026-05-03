Роспотребнадзор признал воду и воздух в Туапсе соответствующими нормам

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пробы водопроводной воды и воздуха в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"После ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода все пробы в пределах нормы", — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что все городские водоисточники находятся на значительном удалении —около десяти километров — от места происшествия. Это снижает прямое влияние любых возможных осадков.
В последнее время украинские боевики усилили атаки на инфраструктуру Туапсе. Во вторник на территории местного НПЗ вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника. Началась утечка нефти, которую в тот же день удалось остановить. Спустя два дня возгорание полностью потушили.
В ночь на пятницу ВСУ ударили по морскому терминалу. Возникший пожар ликвидировали за сутки.