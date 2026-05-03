Участники "Бессмертного полка" в США возложили цветы к памятному камню

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Участники акции "Бессмертный полк", которая прошла по случаю Дня Победы в центре Вашингтона, возложили цветы к памятному камню "Мурманск" у мемориала Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.

Цветы к камню с именем российского города, который размещен в части "Атлантика" мемориала Второй мировой войны, возложили как взрослые участники "Бессмертного полка", так и дети, пришедшие вместе со своими родителями.

Кроме того, цветы возложили ко фреске, посвященной встрече союзников на Эльбе.