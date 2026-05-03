07:06 03.05.2026 (обновлено: 11:11 03.05.2026)
Участники "Бессмертного полка" в США возложили цветы к памятному камню

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вашингтоне около сотни человек приняли участие в акции «Бессмертный полк».
  • Участники акции возложили цветы к памятному камню «Мурманск» у мемориала Второй мировой войны.
  • Цветы также возложили ко фреске, посвященной встрече союзников на Эльбе.
ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Участники акции "Бессмертный полк", которая прошла по случаю Дня Победы в центре Вашингтона, возложили цветы к памятному камню "Мурманск" у мемориала Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Цветы к камню с именем российского города, который размещен в части "Атлантика" мемориала Второй мировой войны, возложили как взрослые участники "Бессмертного полка", так и дети, пришедшие вместе со своими родителями.
Кроме того, цветы возложили ко фреске, посвященной встрече союзников на Эльбе.
В Вашингтоне 2 мая около сотни человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". Шествие с портретами ветеранов и участников Великой Отечественной войны, копиями Знамени Победы, российскими флагами и транспарантами прошло от сквера Фаррагут вблизи Белого дома до мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее американской столицы.
