США ведут позитивные переговоры с Ираном, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. США ведут очень позитивные переговоры с Ираном, утверждает президент страны Дональд Трамп.
Ранее американский лидер назвал "неприемлемым" новое предложение Ирана по урегулированию конфликта.
"Я полностью осведомлен о том, что мои представители ведут очень позитивные переговоры со страной Иран и что эти переговоры могут привести к чему-то очень позитивному для всех", - написал он в соцсети Truth Social.
