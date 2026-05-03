Разногласия Трампа и Мерца прошли точку невозврата, считает Вучич

Краткий пересказ от РИА ИИ Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем прошли точку невозврата, считает Вучич.

Трамп ранее объявил о сокращении американского военного контингента в Германии более чем на пять тысяч человек.

Вучич отметил, что Германия является главным внешнеторговым партнером Сербии с годовым торговым оборотом свыше 10 миллиардов евро.

БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что разногласия американского лидера Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца прошли точку невозврата, что пагубно отразится и на сербской экономике.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский военный контингент в Германии сократят более чем на пять тысяч человек, что превысит ранее озвученные планы.

« "Не ожидал, что с такой скоростью американцы начнут противостояние с немцами в Европе, я думал, что мы немного подождем с этим, и это заявление Трампа о выводе первых пяти тысяч военных – слишком серьезный и важный сигнал. То, что Мерц сказал Трампу, а Трамп ему… Очевидно, что интересы больше не совпадают и мы дошли до точки невозврата. Не думаю, что для сербской экономики, хозяйства и политики хорошо, чтобы эти отношения были плохими", - сказал Вучич в эфире Informer TV