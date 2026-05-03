Разногласия Трампа и Мерца прошли точку невозврата, считает Вучич - РИА Новости, 03.05.2026
11:41 03.05.2026
Разногласия Трампа и Мерца прошли точку невозврата, считает Вучич

© AP Photo / Darko Vojinovic — Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
  • Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем прошли точку невозврата, считает Вучич.
  • Трамп ранее объявил о сокращении американского военного контингента в Германии более чем на пять тысяч человек.
  • Вучич отметил, что Германия является главным внешнеторговым партнером Сербии с годовым торговым оборотом свыше 10 миллиардов евро.
БЕЛГРАД, 3 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич считает, что разногласия американского лидера Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца прошли точку невозврата, что пагубно отразится и на сербской экономике.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что американский военный контингент в Германии сократят более чем на пять тысяч человек, что превысит ранее озвученные планы.
"Не ожидал, что с такой скоростью американцы начнут противостояние с немцами в Европе, я думал, что мы немного подождем с этим, и это заявление Трампа о выводе первых пяти тысяч военных – слишком серьезный и важный сигнал. То, что Мерц сказал Трампу, а Трамп ему… Очевидно, что интересы больше не совпадают и мы дошли до точки невозврата. Не думаю, что для сербской экономики, хозяйства и политики хорошо, чтобы эти отношения были плохими", - сказал Вучич в эфире Informer TV.
Вучич 21 апреля на праздновании 25-летия экономического сотрудничества с ФРГ напомнил, что Германия – главный внешнеторговый партнер официального Белграда на протяжении десяти лет, с годовым торговым оборотом свыше 10 миллиардов евро, компании с немецким капиталом трудоустроили 80 тысяч человек в Сербии.
