Трамп пообещал вскоре рассмотреть план, который Иран направил США

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро рассмотрит план, который Иран направил США, и отметил, что он вряд ли будет приемлемым.
Ранее агентство IRNA передавало, что 30 апреля иранская сторона передала Пакистану текст своего нового плана по урегулированию конфликта.
"Скоро я рассмотрю план, который Иран только что нам направил, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Согласно данным Press TV, иранский план по мирному урегулированию состоит из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, уход американских войск с "иранской периферии", снятие блокады с Ормузского пролива, разморозка активов и отмена санкций.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.