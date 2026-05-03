Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал вскоре рассмотреть план, который Иран направил США - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 03.05.2026 (обновлено: 02:26 03.05.2026)
Трамп пообещал вскоре рассмотреть план, который Иран направил США

Трамп заявил, что скоро рассмотрит направленный США Ираном мирный план

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро рассмотрит план, который Иран направил США.
  • Трамп отметил, что план Ирана вряд ли будет приемлемым.
ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро рассмотрит план, который Иран направил США, и отметил, что он вряд ли будет приемлемым.
Ранее агентство IRNA передавало, что 30 апреля иранская сторона передала Пакистану текст своего нового плана по урегулированию конфликта.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Bloomberg утверждает, что Иран начал сокращать добычу нефти
Вчера, 20:14
"Скоро я рассмотрю план, который Иран только что нам направил, но не могу представить, что он будет приемлемым, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", – написал американский лидер в соцсети Truth Social.
Как сообщала газета Wall Street Journal, Иран заявил посредникам о готовности провести переговоры с США в Пакистане в начале следующей недели, но при условии, что Вашингтон будет открыт к его плану урегулирования.
Согласно данным Press TV, иранский план по мирному урегулированию состоит из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, уход американских войск с "иранской периферии", снятие блокады с Ормузского пролива, разморозка активов и отмена санкций.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану
01:52
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаПакистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала