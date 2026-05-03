Рейтинг@Mail.ru
Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 03.05.2026 (обновлено: 02:45 03.05.2026)
Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану

Трамп заявил, что существует возможность возобновления ударов по Ирану

© REUTERS / Kevin LamarqueДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану.
  • Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, какие события могут привести к возобновлению ударов со стороны Вашингтона
ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану.
"Посмотрим. Это возможность, такое, безусловно, может произойти", – сказал он журналистам во Флориде в ответ на соответствующий вопрос.
Он добавил, что не хочет делиться подробностями с журналистами, и уклонился от ответа на вопрос о том, какие события могут привести к возобновлению ударов со стороны Вашингтона.
Второго мая Трамп в письме конгрессу сообщил о завершении боевых действий с Ираном, добавив, что войска США пока останутся в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Трамп уведомил конгресс о завершении боевых действий против Ирана
1 мая, 21:41
 
ИранВ миреСШАФлоридаДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала