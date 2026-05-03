ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану.
"Посмотрим. Это возможность, такое, безусловно, может произойти", – сказал он журналистам во Флориде в ответ на соответствующий вопрос.
Он добавил, что не хочет делиться подробностями с журналистами, и уклонился от ответа на вопрос о том, какие события могут привести к возобновлению ударов со стороны Вашингтона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.