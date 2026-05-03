Трамп заявил о сокращении контингента в ФРГ более чем на пять тысяч человек

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что американский военный контингент в Германии сократят более чем на пять тысяч человек, что превысит ранее озвученные планы.

О возможном сокращении военного контингента в ФРГ глава Белого дома объявил в четверг. За два дня до этого он резко высказался в адрес канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.