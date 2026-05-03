Из Бурятии на поддержку СВО за год направили более пяти миллиардов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 5,5 миллиардов рублей направили на поддержку СВО из бюджета Бурятии в 2025 году.
- Цыденов подчеркнул, что финансирование не останавливается, несмотря на дефицит бюджета.
УЛАН-УДЭ, 3 мая - РИА Новости. Более 5,5 миллиардов рублей было направлено на поддержку СВО из бюджета Бурятии в 2025 году, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Мы со своей стороны помогаем. И при всем дефиците нашего бюджета более 5,5 миллиардов рублей в прошлом году только из нашего бюджета, из республиканского, было направлено на поддержку СВО. И сегодня мы также не останавливаем финансирование, опять же, несмотря на дефицит", - сказал Цыденов.
По его словам, поддержка бойцов, поддержка армии, и в целом поддержка страны для того, чтобы быстрее была победа и быстрее были достигнуты все цели специальной военной операции, - это сегодня главная задача.
