Рейтинг@Mail.ru
Тегеран назвал захват иранского судна США нарушением международного права - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:08 03.05.2026
Тегеран назвал захват иранского судна США нарушением международного права

МИД Ирана назвал захват судна Touska США нарушением международного права

© REUTERS / CENTCOMПерехват иранского грузового судна Touska
Перехват иранского грузового судна Touska - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© REUTERS / CENTCOM
Перехват иранского грузового судна Touska. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Ирана назвал захват иранского судна Touska США нарушением международного права.
  • Иран призвал ООН отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Тегеран считает захват американцами иранского судна нарушением международного права, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В субботу президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством, заявив, что это "очень прибыльное дело". До этого в апреле Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о захвате иранского торгового судна Touska, пытавшегося прорвать американскую блокаду в районе Оманского залива. Тегеран расценил захват судна как нападение и нарушение режима прекращения огня.
"Мировое сообщество, государства-члены и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права", - написал Багаи в соцсети X.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Bloomberg утверждает, что Иран начал сокращать добычу нефти
Вчера, 20:14
 
В миреТегеран (город)Ормузский проливИранДональд ТрампВооруженные силы СШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала