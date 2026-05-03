14:42 03.05.2026 (обновлено: 14:50 03.05.2026)
Братьев, осужденных за убийство семьи, не освободили из "Черного дельфина"

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Оренбургской области не удовлетворил ходатайство об освобождении двух братьев, отбывающих пожизненный срок в "Черном дельфине" за убийство семьи из шести человек.
  • Осужденные братья Сергей и Геннадий Лазаревы из Краснодарского края в середине 90-х годов убили семью на территории Украины.
  • Преступники были приговорены к пожизненному заключению после того, как суд доказал, что они жестоко пытали своих жертв перед убийством.
УФА, 3 мая - РИА Новости. Суд в Оренбургской области не удовлетворил ходатайство об освобождении двух братьев, отбывающих пожизненный срок за убийство семьи из шести человек, в том числе двух детей, сообщили журналистам в прокуратуре Оренбуржья.
Согласно сообщению, сотрудник Оренбургской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона принял участие в судебном заседании при рассмотрении ходатайства двух братьев, отбывающих пожизненный срок, об условно-досрочном освобождении.
"Осужденные в сентябре 1994 года создали банду и в 1997 году напали на семью с целью завладения деньгами и ценным имуществом – шесть потерпевших, в том числе и дети, были убиты с особой жестокостью. Мужчины настаивали на своем исправлении, проведя более 25 лет в местах лишения свободы", - сообщает прокуратура области.
Как отмечается в релизе, представитель надзорного ведомства обратил внимание суда на неоднократные нарушения осужденными установленного порядка отбывания наказания, что свидетельствует о недостижении исправления и социальной справедливости.
"Суд согласился с позицией работника прокуратуры и отказал мужчинам в удовлетворении ходатайств", - подчеркнули в ведомстве.
В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идёт о братьях Сергее и Геннадии Лазаревых из Краснодарского края. Мужчины в середине 90-х годов убили семью на территории Украины. Правоохранители арестовали их в Грузии, московский суд в 2001 году приговорил братьев к пожизненному заключению. Как отметил собеседник агентства, в суде было доказано, что преступники перед убийством, требуя золота и денег, жестоко пытали своих жертв.
Осужденные отбывают наказание в ИК-6 в Оренбургской области, которую также называют "Черный дельфин".
