07:20 03.05.2026
Суд в Москве отклонил иск миллиардера Бешенцева к его супруге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве отклонил иск миллиардера Евгения Бешенцева к его супруге Настасье.
  • Иск был подан после телеэфира, в котором жена поделилась подробностями их семейной жизни.
  • Ответчиком по иску также стал адвокат Акоп Абгарян, который представлял интересы Настасьи и участвовал в записи телеэфира.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Суд в Москве не удовлетворил иск о защите чести и достоинства миллиардера Евгения Бешенцева, который он подал к супруге после телеэфира, где она поделилась подробностями их семейной жизни, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска", - сообщается в материалах.
Кроме жены Бешенцева ответчиком по иску стал адвокат Акоп Абгарян, который ранее представлял интересы Настасьи и также участвовал в записи телеэфира. Как он сообщал РИА Новости, в иске миллиардер требовал опровергнуть произнесенные во время эфира слова об угрозах жизни Настасьи. Абгарян добавил, что речь шла о комментариях к видео с камер наблюдения, которые показали в передаче.
Бешенцевы поженились 22 года назад, у пары трое детей. В настоящий момент супруги находятся в процессе развода.
