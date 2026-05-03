Суд в Москве отклонил иск миллиардера Бешенцева к его супруге

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Суд в Москве не удовлетворил иск о защите чести и достоинства миллиардера Евгения Бешенцева, который он подал к супруге после телеэфира, где она поделилась подробностями их семейной жизни, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Вынесено решение об отказе в удовлетворении иска", - сообщается в материалах.

Кроме жены Бешенцева ответчиком по иску стал адвокат Акоп Абгарян, который ранее представлял интересы Настасьи и также участвовал в записи телеэфира. Как он сообщал РИА Новости, в иске миллиардер требовал опровергнуть произнесенные во время эфира слова об угрозах жизни Настасьи. Абгарян добавил, что речь шла о комментариях к видео с камер наблюдения, которые показали в передаче.