Как Сталин отреагировал на переименование Царицына в Сталинград?
09:57 03.05.2026

Как Сталин отреагировал на переименование Царицына в Сталинград?

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Чуть более ста лет назад СССР захлестнула волна переименований населенных пунктов. В карты исчез Царицын, а на его месте появился Сталинград — в честь Иосифа Сталина.
Но как отреагировал на это сам "отец народов"?

Обессмертить великие имена

Еще при жизни Владимира Ленина его имя получили восемь населенных пунктов, в том числе села Пришиб, Талдом и Кольчугино, ставшие городами с одинаковым названием Ленинск. Уже через пять дней после смерти Ленина, в начале 1924-го, Петроград стал Ленинградом, в мае Симбирск уступил место Ульяновску, в октябре того же года Екатеринбург нарекли Свердловском.
Как минимум два города назвали и в честь "вождя номер два" Льва Троцкого: Гатчина и бывшее село Иващенково обрели имя Троцк.
Постепенно дошла очередь и до Царицына.

Почему не Мининград?

Во время Гражданской войны Сталин был одним из руководителей обороны Царицына. В последующие годы его роли в событиях на Волге придавали особое значение. Однако Царицын превратился в Сталинград задолго до культа личности.
В сентябре 1924 года в Царицын приехал председатель Совета народных комиссаров СССР Алексей Рыков. В своей речи он сделал акцент на роли Царицына в Гражданской войне.
С этого момента и возникает идея, что хорошо бы город переименовать — уж слишком его название перекликалось с монархией. Причем выбирали из двух имен: вторым вариантом стало имя Сергея Минина — революционного главы Царицына.
Удивительно, но исконное название Царицын с монархией никак не связано. Изначально город стоял на берегу речки Царицы. Это — русифицированный вариант тюркских слов "сары су", то есть "желтая вода".

Что сказал Сталин

Сам Сталин категорически был против этого. Он написал секретарю царицынского губкома Борису Шеболдаеву, впоследствии расстрелянному в 1937 году:
"Я узнал, что Царицын хотят переименовать в Сталинград. <...> Очень прошу иметь в виду, что:
1) я не добивался и не добиваюсь переименования Царицына в Сталинград;
2) дело это начато без меня и помимо меня;
3) если уж так необходимо переименовать Царицын, назовите его Мининградом или как-нибудь иначе;
4) если уж слишком раззвонили насчет Сталинграда и теперь трудно Вам отказаться от начатого дела, не втягивайте меня в это дело и не требуйте моего присутствия на съезде советов — иначе может получиться впечатление, что я добиваюсь переименования;
5) поверьте, товарищ, что я не добиваюсь ни славы, ни почета и не хотел бы, чтобы создалось обратное впечатление".
Однако к мнению будущего вождя не прислушались. Шеболдаев в послании вождю отмечал, что вопрос о переименовании в его честь поднят партийным активом и единогласно поддержан рабочими.

А где был Сталинодар?

По мере все более и более яркого проявления успехов в деле строительства социализма люди стали задумываться: а не слишком ли редко встречается в названиях городов и поселков имя товарища Сталина? Постепенно в письмах от рабочих поднимался вопрос: не пора ли переименовать и столицу?
Один из образцов народного творчества — стихи москвички Е. Ф. Чумаковой: "Мысль летит быстрей, чем птица, // Счастье Сталин дал нам в дар. // И красавица-столица // Не Москва — Сталинодар!"
Но Сталин отказался от предложенной ему чести.
 
 
 
