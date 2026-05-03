СМИ: предложения Ирана не содержат пунктов о заморозке обогащения урана

- Предложения Ирана американской стороне не содержат пунктов о заморозке обогащения урана на 15 лет или открытии Ормузского пролива, сообщили СМИ.
- План Тегерана по мирному урегулированию включает выплату репараций в пользу исламской республики и создание "нового механизма" судоходства в Ормузе.
ТЕГЕРАН, 3 мая - РИА Новости. Предложения Ирана американской стороне, вопреки сообщениям СМИ, не содержат пунктов, согласно которым Тегеран должен заморозить обогащение своего урана сроком на 15 лет, а также открыть Ормузский пролив, утверждает иранское агентство Fars.
"Предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов, было представлено в ответ на предложения США из девяти пунктов. Вопреки сообщению телеканала Al Jazeera, эти предложения не включают в себя пунктов о заморозке Ираном обогащения урана на 15 лет либо открытия Ормузского пролива", - говорится в сообщении.
План Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем, как сообщали иранские СМИ, состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
