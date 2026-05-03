23:59 03.05.2026
СМИ: предложения Ирана не содержат пунктов о заморозке обогащения урана

Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предложения Ирана американской стороне не содержат пунктов о заморозке обогащения урана на 15 лет или открытии Ормузского пролива, сообщили СМИ.
  • План Тегерана по мирному урегулированию включает выплату репараций в пользу исламской республики и создание "нового механизма" судоходства в Ормузе.
ТЕГЕРАН, 3 мая - РИА Новости. Предложения Ирана американской стороне, вопреки сообщениям СМИ, не содержат пунктов, согласно которым Тегеран должен заморозить обогащение своего урана сроком на 15 лет, а также открыть Ормузский пролив, утверждает иранское агентство Fars.
Ранее в воскресенье представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран получил через Пакистан ответное послание США по поводу новых предложный исламской республики, состоящих из 14 пунктов. По его словам, власти сейчас рассматривает ответ американской стороны.
"Предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов, было представлено в ответ на предложения США из девяти пунктов. Вопреки сообщению телеканала Al Jazeera, эти предложения не включают в себя пунктов о заморозке Ираном обогащения урана на 15 лет либо открытия Ормузского пролива", - говорится в сообщении.
План Тегерана по мирному урегулированию в конфликте с США и Израилем, как сообщали иранские СМИ, состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
