23:44 03.05.2026 (обновлено: 00:19 04.05.2026)
Трамп анонсировал операцию по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе

© REUTERS / Stringer — Корабли и лодки в Ормузском проливе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп анонсировал операцию по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, под названием Project Freedom ("Проект Свобода").
  • Она, по утверждению президента США, начнется утром в понедельник.
  • Американский лидер пригрозил силой тем, кто попытается помешать операции.
ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. США начнут в понедельник утром по времени Ближнего Востока операцию по выводу судов из Ормузского пролива, с таким утверждением в соцсети Truth Social выступил президент страны Дональд Трамп.
По его словам, "страны со всего мира" обратились к Вашингтону с просьбой освободить их суда, которые заблокированы в Ормузском проливе из-за конфликта США с Ираном.
"На благо Ирана, Ближнего Востока и США мы сообщили этим странам, что безопасно проведем их суда из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и полноценно продолжить свои дела.... этот процесс, Project Freedom ("Проект Свобода" — Прим. ред.), начнется в понедельник утром по ближневосточному времени", — написал американский лидер.
При этом Трамп заявил, что если операции США попытаются помешать, то Соединенные Штаты якобы ответят силой.
Накануне агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне отказа Трампа принимать мирный план Ирана и возможности возобновления ударов по исламской республике.
Президент США в воскресенье назвал "неприемлемым" новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Тегеран предложил план по установлению долгосрочного мира в три этапа, предусматривающее на первой фазе полное окончание боевых действий в течение 30 дней и соглашение о ненападении.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
