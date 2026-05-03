Мерц утверждает, что вывод сил США из ФРГ не связан с его спором с Трампом

БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что анонсированный США вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Германии не связан с его спором с президентом Дональдом Трампом по поводу конфликта вокруг Ирана.

"Связи нет", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD, выдержки записи которого приводит газета Handelsblatt.

Он также заверил, что о предстоящем частичном выводе американского контингента из ФРГ якобы было известно заранее.

"Возможно, эта ситуация немного обострилась, но ничего нового в этом нет", - заявил Мерц.

По его словам, речь идет о контингенте, который бывший президент США Джо Байден разместил в Германии на временной основе.