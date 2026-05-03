Мерц утверждает, что вывод сил США из ФРГ не связан с его спором с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мерц утверждает, что вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Германии не связан со спором с Трампом.
- Он заявил, что о предстоящем частичном выводе американского контингента из ФРГ было известно заранее.
БЕРЛИН, 3 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что анонсированный США вывод 5 тысяч американских военнослужащих из Германии не связан с его спором с президентом Дональдом Трампом по поводу конфликта вокруг Ирана.
"Связи нет", - заявил Мерц в интервью телеканалу ARD, выдержки записи которого приводит газета Handelsblatt.
Он также заверил, что о предстоящем частичном выводе американского контингента из ФРГ якобы было известно заранее.
"Возможно, эта ситуация немного обострилась, но ничего нового в этом нет", - заявил Мерц.
По его словам, речь идет о контингенте, который бывший президент США Джо Байден разместил в Германии на временной основе.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение министерства вывести из Германии 5 тысяч американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. Решению предшествовала критика Трампом Мерца, который заявил 27 апреля, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют надолго увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке. Глава Белого дома обвинил его в некомпетентности и сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность сокращения американского военного контингента в Германии.