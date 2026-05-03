Трамп назвал новое предложение Ирана неприемлемым

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта.

"Оно для меня неприемлемо", — сказал он в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan

По его словам, военная операция "идет очень хорошо". При этом ранее он заявлял, что предпочел бы не возобновлять бомбардировки, однако допускал такую возможность. По данным СМИ, он планировал долгосрочную блокаду Ирана

В МИД ИРИ тем временем заявили, что страна рассматривает ответное предложение американской стороны.

Сегодня телеканал Al Jazeera сообщил, что Тегеран предложил план по установлению долгосрочного мира в три этапа. Так, первая фаза предусматривает полное окончание боевых действий в течение 30 дней и соглашение о ненападении. Последнее также включает Израиль и союзников Ирана в регионе.

Второй этап предполагает заморозку обогащения урана на срок до 15 лет с последующим ограничением уровня до 3,6 процента. При этом иранское агентство Fars опровергает эту информацию.

На третьем же этапе Иран должен начать стратегический диалог с региональными соседями по созданию общего режима безопасности.

На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.