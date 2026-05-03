Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал новое предложение Ирана неприемлемым - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:29 03.05.2026 (обновлено: 23:58 03.05.2026)
Трамп назвал новое предложение Ирана неприемлемым

Трамп назвал предложение Ирана по заморозке обогащения урана неприемлемым

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп назвал новый мирный план Ирана неприемлемым.
  • По данным СМИ, он предполагает окончание войны в течение 30 дней.
  • Как отмечается, Тегеран при этом заморозил бы обогащение урана на 15 лет.
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что изучил новое предложение Ирана по урегулированию конфликта.
"Оно для меня неприемлемо", — сказал он в интервью израильской гостелерадиокомпании Kan.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.05.2026
Минэнерго США запросило миллионы долларов для создания противобункерного ЯО
2 мая, 23:47
По его словам, военная операция "идет очень хорошо". При этом ранее он заявлял, что предпочел бы не возобновлять бомбардировки, однако допускал такую возможность. По данным СМИ, он планировал долгосрочную блокаду Ирана.
В МИД ИРИ тем временем заявили, что страна рассматривает ответное предложение американской стороны.
Сегодня телеканал Al Jazeera сообщил, что Тегеран предложил план по установлению долгосрочного мира в три этапа. Так, первая фаза предусматривает полное окончание боевых действий в течение 30 дней и соглашение о ненападении. Последнее также включает Израиль и союзников Ирана в регионе.
Второй этап предполагает заморозку обогащения урана на срок до 15 лет с последующим ограничением уровня до 3,6 процента. При этом иранское агентство Fars опровергает эту информацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Вот и все: США накрыла ответная волна за Иран
Вчера, 08:00
На третьем же этапе Иран должен начать стратегический диалог с региональными соседями по созданию общего режима безопасности.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Ормузский пролив: значение для Ирана и всего мира
20 июня 2025, 20:30
 
В миреИранСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаУранСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружиеОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала