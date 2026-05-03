Появились новые детали по исчезновению двух американских солдат в Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два военных США пропали на учениях «Африканский лев» в Марокко.
- Американский военный чиновник подтвердил, что исчезновение не связано с терроризмом и, вероятно, является несчастным случаем.
НЬЮ-ЙОРК, 3 мая – РИА Новости. Исчезновение двух военных США на учениях в Марокко не связано с терроризмом, вероятно, это несчастный случай, сообщил РИА Новости американский военный чиновник.
О пропаже двух военных США, участвующих в учениях "Африканский лев", ранее сообщало африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM).
"Я могу подтвердить, что этот инцидент не связан с терроризмом, а, по всей видимости, является несчастным случаем. Это по-прежнему активная поисково-спасательная операция, и наше внимание сосредоточено на обнаружении пропавших солдат", - сказал собеседник агентства.
Согласно первоначальным сообщениям, двое военнослужащих могли упасть в океан, отметил он.