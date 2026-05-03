Появились новые детали по исчезновению двух американских солдат в Марокко

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая – РИА Новости . Исчезновение двух военных США на учениях в Марокко не связано с терроризмом, вероятно, это несчастный случай, сообщил РИА Новости американский военный чиновник.

"Я могу подтвердить, что этот инцидент не связан с терроризмом, а, по всей видимости, является несчастным случаем. Это по-прежнему активная поисково-спасательная операция, и наше внимание сосредоточено на обнаружении пропавших солдат", - сказал собеседник агентства.