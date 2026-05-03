Обвиняемый в покушении на Трампа далеко не безумен, заявила генпрокурор

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая – РИА Новости. Обвиняемый в покушении на президента США Дональда Трампа Коул Аллен "далеко не безумен", у него не было психотического срыва, заявила генпрокурор округа Колумбия Жанин Пирро.
"Он далеко не безумен... это человек, у которого не было психотического срыва", – заверила Пирро в эфире CNN.
Подозреваемым в покушении на американского лидера является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.