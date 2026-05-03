"Стереть в порошок". В конгрессе выступили с призывом в отношении России
16:08 03.05.2026 (обновлено: 21:00 03.05.2026)
"Стереть в порошок". В конгрессе выступили с призывом в отношении России

Конгрессмен Лью: РФ и КНР могут стереть в порошок военные базы США

© AP Photo / Mark Schiefelbein — Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессмен-демократ Тед Лью заявил, что военная операция США против Ирана показала необходимость новой стратегии обороны против России и Китая.
  • Тед Лью отметил, что США исчерпают свои боеприпасы в случае вероятного конфликта с Москвой и Пекином.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военная операция США против Ирана показала необходимость новой стратегии обороны против России и Китая, заявил конгрессмен-демократ Тед Лью.
"Война в Иране показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против России и КНР. Если Тегеран <…> может значительно повредить американские базы, значит, Китай и Россия могут стереть их в порошок", — написал он в соцсети X.
Также Лью отметил, что США исчерпают свои боеприпасы в случае вероятного конфликта с Москвой и Пекином.
В воскресение агентство Tasnim сообщило, что Тегеран передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов, он включает полное прекращение войны и выплату репараций. Дональд Трамп уже отреагировал на эту новость, заявив, что вскоре рассмотрит новый иранский план.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
