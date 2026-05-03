Швеция запустила в космос первый спутник для слежки за Россией

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Швеция запустила в космос первый военный разведывательный спутник, который, как утверждается, будет использоваться для наблюдения за РФ, сообщил телеканал SVT.
"Первый собственный военный спутник Швеции теперь запущен в космос", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что это первый из десятка спутников, которые, среди прочего, будут осуществлять слежку за объектами в России.
Как уточняет SVT, запуск состоялся в воскресенье с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
