20:33 03.05.2026
Швеция запустила в космос первый спутник для слежки за Россией

Флаг Швеции в Стокгольме
Флаг Швеции в Стокгольме. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швеция запустила в космос первый военный разведывательный спутник.
  • Он будет использоваться для наблюдения за Россией.
  • Это первый из десятка спутников, которые будут следить за объектами в России.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Швеция запустила в космос первый военный разведывательный спутник, который, как утверждается, будет использоваться для наблюдения за РФ, сообщил телеканал SVT.
"Первый собственный военный спутник Швеции теперь запущен в космос", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что это первый из десятка спутников, которые, среди прочего, будут осуществлять слежку за объектами в России.
Как уточняет SVT, запуск состоялся в воскресенье с авиабазы "Ванденберг" в Калифорнии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
