Спецоперация, 3 мая: ВСУ за сутки потеряли до 1235 военнослужащих

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Подразделения российских группировок войск, принимающих участие в специальной военной операции, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника, потери ВСУ за сутки составили до 1235 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.05.2026 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.05.2026

Кроме того, Киев лишился боевой машины пехоты, трех бронетранспортеров "Буцефал" и одного М113 производства США, 14 боевых бронированных машин, 10 орудий полевой артиллерии, двух станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили четыре авиабомбы, снаряд HIMARS и 740 беспилотников.

Сделка - понятие растяжимое

Утром в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что за ночь были сбиты 334 украинских беспилотника. Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, московским регионом и Республикой Крым.

В течение дня ведомство несколько раз сообщало о сбитых вне зоны СВО дронах противника. Всего сбили еще 127 дронов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями и московским регионом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину недавнее заявление американского лидера Дональда Трампа про близость сделки по Украине. Песков заявил, что это понятие растяжимое.

Также пресс-секретарь президента сказал, что для России предпочтительно достижение целей по Украине через мирное соглашение. По его словам, Вашингтон может "поставить на место" киевский режим, но появляется "третий игрок" - Европа, которая использует показную русофобию для мобилизации и наращивает военное строительство.

Украинский дрон над Эстонией

Эстонская телерадиокомпания ERR сообщила, что жители уездов Вырумаа и Ида-Вирумаа на востоке Эстонии получили ранним утром воскресенья предупреждение об угрозе дронов, позднее оно было отменено. Начальник отдела стратегических коммуникаций генштаба Сил обороны Эстонии полковник Уку Арольд заявил, что украинский дрон вновь нарушил воздушное пространство Эстонии.

Турецкие наемники, воевавшие на стороне Украины, разочарованы тем, что их приравняли к обычным украинским солдатам и снизили выплаты, хотя ранее обещали примерно 3-4 тысячи долларов, рассказал РИА Новости турецкий журналист Джем Кыран.

Он уточнил, что изначально наемники имели отдельные подразделения и получали обещанные суммы. Кроме того, по словам Кырана, у наемников трудности с коммуникацией - из них никто не знает украинского, а украинское командование не говорит по-английски.