Специальная военная операция на Украине
 
07:32 03.05.2026 (обновлено: 07:33 03.05.2026)
Силы армейского корпуса "Севера" ликвидировали более 730 военных ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы 11-го армейского корпуса группировки «Север» ликвидировали свыше 730 военнослужащих ВСУ в Харьковской области в апреле.
  • Потери противник понес в результате огневого поражения как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации.
  • Удары наносились по опорным пунктам, укреплениям, огневым позициям артиллерии, пунктам управления БПЛА ВСУ, а также по технике.
БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Силы 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали свыше 730 военнослужащих ВСУ в Харьковской области в апреле, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным "Карта".
По его словам, потери противник понес в результате огневого поражения как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации. Он отметил, что воздушная разведка фиксирует любые передвижения, пресекает попытки ротации и подготовки контратак.
"В ходе активных боевых действий, за апрель, силами войск беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" противник понес невосполнимые потери в количестве более чем 730 военнослужащих ВСУ в Харьковской области", - сказал "Карта".
Собеседник агентства уточнил, что удары наносятся по опорным пунктам, укреплениям, огневым позициям артиллерии, пунктам управления БПЛА ВСУ, а также по технике. Он добавил, что ликвидация живой силы лишает украинские подразделения ротационного потенциала и срывает планы по расширению буферной зоны. Огневое поражение наносилось ствольной и реактивной артиллерией, а также FPV-дронами с осколочно-фугасными боевыми частями и беспилотниками самолетного типа.
