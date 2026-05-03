Силы армейского корпуса "Севера" ликвидировали более 730 военных ВСУ

БЕЛГОРОД, 3 мая - РИА Новости. Силы 11-го армейского корпуса группировки "Север" ликвидировали свыше 730 военнослужащих ВСУ в Харьковской области в апреле, сообщил РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС корпуса с позывным "Карта".

По его словам, потери противник понес в результате огневого поражения как на линии боевого соприкосновения, так и в пунктах временной дислокации. Он отметил, что воздушная разведка фиксирует любые передвижения, пресекает попытки ротации и подготовки контратак.

"В ходе активных боевых действий, за апрель, силами войск беспилотных систем и артиллерии 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" противник понес невосполнимые потери в количестве более чем 730 военнослужащих ВСУ в Харьковской области", - сказал "Карта".