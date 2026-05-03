Бойцы "Запада" создали робота-сапера для помощи штурмовикам
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
05:10 03.05.2026
Бойцы "Запада" создали робота-сапера для помощи штурмовикам

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
  • Саперы российской группировки войск «Запад» создали образец наземного робототехнического комплекса дистанционного разминирования.
  • Устройство предназначено для спасения жизней штурмовиков и автоматически расчищает безопасный коридор перед штурмовыми группами.
  • Новая разработка уже широко используется в зоне проведения специальной военной операции.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Саперы российской группировки войск "Запад" создали образец наземного робототехнического комплекса дистанционного разминирования для боевого применения в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
"Военные инженеры 92-го сапёрного полка группировки войск "Запад" совершили технологический прорыв в области разминирования. Ими создан совершенно новый образец легкого наземного робототехнического комплекса дистанционного разминирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устройство предназначено для спасения жизней штурмовиков. В ведомстве подчеркнули, что во время атаки на укрепрайоны ВСУ даже одна мина может сорвать наступление. Новая разработка в автоматическом режиме расчищает безопасный коридор перед штурмовыми группами.
Спереди робота установлен специальный трал, который провоцирует подрыв противопехотных мин, наиболее опасных для солдат. В то же время вес комплекса подобран так, что под ним не срабатывают противотанковые мины. В результате НРТК остается легким, маневренным и эффективно прокладывает безопасный путь для пехоты там, где тяжелая техника не может проехать.
"Таким образом, подразделения получают возможность молниеносно проходить минные поля противника, не боясь взрывов под ногами. Разработка уже широко используется в зоне проведения специальной военной операции", - добавили в МО РФ.
