11:28 03.05.2026
Жители Техаса подали в суд на SpaceX из-за громких звуков от запуска ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители американского штата Техас подали в суд на SpaceX.
  • Истцы обвиняют компанию в неосторожности и нарушении границ частной собственности из-за громких звуков от запуска 11 ракет во время испытаний в период с апреля 2023 года по октябрь 2025 года.
  • Истцы просят взыскать с компании ущерб, оценка которого не приводится.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жители американского штата Техас подали в суд на космическую компанию SpaceX из-за громких звуков от запуска ее ракет, сообщает портал Texas Tribune со ссылкой на иск.
"Группа из 80 истцов из южного Техаса подали в суд на… SpaceX, заявляя, что испытание ее ракет создает очень громкие сверхзвуковые хлопки, которые неоднократно наносили ущерб их домам за два года", - пишет портал.
В иске компанию обвиняют в неосторожности и нарушении границ частной собственности из-за громких звуков от запуска 11 ракет во время испытаний в период с апреля 2023 года по октябрь 2025 года.
Истцы просят взыскать с компании ущерб, оценка которого не приводится. Также портал подчеркивает, что в документе не говорится, какой именно ущерб был нанесен домам пострадавших.
