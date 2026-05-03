Жители Техаса подали в суд на SpaceX из-за громких звуков

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Жители американского штата Техас подали в суд на космическую компанию SpaceX из-за громких звуков от запуска ее ракет, сообщает портал Texas Tribune со ссылкой на иск.
В иске компанию обвиняют в неосторожности и нарушении границ частной собственности из-за громких звуков от запуска 11 ракет во время испытаний в период с апреля 2023 года по октябрь 2025 года.
Истцы просят взыскать с компании ущерб, оценка которого не приводится. Также портал подчеркивает, что в документе не говорится, какой именно ущерб был нанесен домам пострадавших.