Судоходство в Ормузе практически полностью прекратилось, пишет Bloomberg

Краткий пересказ от РИА ИИ Судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне заявлений Трампа об иранском мирном плане и возможности возобновления ударов.

Тегеран передал пакистанской стороне план по завершению конфликта, который состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу ИРИ, а также создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормуза и отразилась на уровне экспорта и добычи нефти.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об иранском мирном плане и возможности возобновления ударов по исламской республике, передает Судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об иранском мирном плане и возможности возобновления ударов по исламской республике, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов.

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 2 мая сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта. По сообщениям иранских СМИ, он состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе. В субботу Трамп заявил, что скоро рассмотрит этот план, отметив, что он вряд ли будет приемлемым, и допустил возможность возобновления ударов по Ирану.

"Движение через Ормузский пролив практически полностью прекратилось, пока президент США Дональд Трамп изучает новое мирное предложение Тегерана", - говорится в материале агентства.

Согласно инфографике Блумберг, с четверга по субботу число коммерческих судов, пересекших пролив, колебалось от пяти до восьми, однако по состоянию на воскресенье пока что было зафиксировано лишь одно такое судно, направлявшееся к выходу из пролива. По данным агентства, это был балкер, якобы связанный с Ираном.