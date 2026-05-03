Судоходство в Ормузе практически полностью прекратилось, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.05.2026
16:34 03.05.2026
Судоходство в Ормузе практически полностью прекратилось, пишет Bloomberg

Bloomberg: судоходство в Ормузском проливе практически прекратилось

Ормузский пролив
Ормузский пролив
© AP Photo / Asghar Besharati
Ормузский пролив. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне заявлений Трампа об иранском мирном плане и возможности возобновления ударов.
  • Тегеран передал пакистанской стороне план по завершению конфликта, который состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу ИРИ, а также создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе.
  • Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормуза и отразилась на уровне экспорта и добычи нефти.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об иранском мирном плане и возможности возобновления ударов по исламской республике, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов.
Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади 2 мая сообщил, что Тегеран передал пакистанской стороне как посреднику в контактах с США план по завершению конфликта. По сообщениям иранских СМИ, он состоит из 14 пунктов и включает в себя выплату репараций в пользу исламской республики, а также создание "нового механизма" судоходства в Ормузском проливе. В субботу Трамп заявил, что скоро рассмотрит этот план, отметив, что он вряд ли будет приемлемым, и допустил возможность возобновления ударов по Ирану.
"Движение через Ормузский пролив практически полностью прекратилось, пока президент США Дональд Трамп изучает новое мирное предложение Тегерана", - говорится в материале агентства.
Согласно инфографике Блумберг, с четверга по субботу число коммерческих судов, пересекших пролив, колебалось от пяти до восьми, однако по состоянию на воскресенье пока что было зафиксировано лишь одно такое судно, направлявшееся к выходу из пролива. По данным агентства, это был балкер, якобы связанный с Ираном.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
В миреОрмузский проливИранСШАДональд ТрампКазем Гариб-АбадиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
