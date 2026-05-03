СК проверит обстоятельства инцидента с катером на Москве-реке

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России организовало проверку в связи с инцидентом с катером на Москве-реке в районе подмосковного Красногорска, сообщили в ведомстве.
Как отметили в СК, в СМИ сообщается, что на Москве-реке в районе Красногорска катер с пассажирами на борту, в том числе несовершеннолетними, перевернулся. Число пострадавших уточняется.
"По данному факту Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК России организована процессуальная проверка по статье 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, следствие даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта по статье 263 УК РФ.
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
