В Перми СК возбудил дело после избиения подростками мужчины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Перми группа подростков избила прохожего, сделавшего им замечание.
- СК возбудил дело по статье о хулиганстве после публикации информации об избиении в социальных сетях.
- Личности троих молодых людей установлены.
ПЕРМЬ, 3 мая - РИА Новости. Дело по статье о хулиганстве возбуждено после появления информации об избиении группой подростков пермяка, сделавшего компании замечание, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в одном из парков в Ленинском районе Перми несколько подростков избили прохожего, сделавшего им замечание. Потом молодые люди скрылись. Потерпевшему потребовалась помощь медиков.
"По информации, размещенной в соцмедиа, об избиении мужчины группой подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что личности троих молодых людей установлены.
26 октября 2025, 19:08