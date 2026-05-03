Сгоревшие дома и постройки в селе Кучерово Красноярского края

СК возбудил уголовное дело после пожара в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 3 мая – РИА Новости. Следователи в связи с крупным пожаром, уничтожившим 14 жилых домов в селе Кучерово Красноярского края, возбудили уголовное дело по факту халатности, сообщает ГСУ СК региона.

Пожар произошел в воскресенье около 11.00 (7.00 мск) в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа. По данным краевой прокуратуры, в результате происшествия сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек.

"Нижнеингашским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия в связи с пожаром в селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского муниципального округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.