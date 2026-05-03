В Приморье у матери погибшего на СВО бойца похитили миллионы рублей
14:33 03.05.2026
В Приморье у матери погибшего на СВО бойца похитили миллионы рублей

В Приморье у матери погибшего на СВО бойца похитили 4,3 млн руб

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приморье у матери погибшего на СВО бойца похитили 4,3 млн руб.
  • По версии следствия, злоумышленник действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами, выдавая себя за сотрудников банка.
  • Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.
ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Мужчина в Приморье похитил более четырёх миллионов рублей у матери бойца, погибшего в зоне спецоперации, злоумышленника арестовали на два месяца, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, 30 апреля 2026 года 50-летний мужчина, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, ввел в заблуждение 47-летнюю женщину: выдавая себя за сотрудников банка, якобы для сохранности сбережений, злоумышленники убедили передать им 4,3 миллиона рублей, полученных в связи с гибелью сына в ходе спецоперации.
"С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу обвиняемый в хищении более 4 млн рублей у матери погибшего участника СВО... обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
Ход и результаты расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) находятся на контроле прокуратуры Михайловского района, добавили в надзорном ведомстве.
