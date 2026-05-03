В Приморье у матери погибшего на СВО бойца похитили миллионы рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 мая - РИА Новости. Мужчина в Приморье похитил более четырёх миллионов рублей у матери бойца, погибшего в зоне спецоперации, злоумышленника арестовали на два месяца, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 30 апреля 2026 года 50-летний мужчина, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, ввел в заблуждение 47-летнюю женщину: выдавая себя за сотрудников банка, якобы для сохранности сбережений, злоумышленники убедили передать им 4,3 миллиона рублей, полученных в связи с гибелью сына в ходе спецоперации.

"С учетом позиции прокуратуры заключен под стражу обвиняемый в хищении более 4 млн рублей у матери погибшего участника СВО... обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.