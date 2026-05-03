Рубио побыл диджеем на свадьбе
11:06 03.05.2026 (обновлено: 11:08 03.05.2026)
© Dan Scavino Jr./XГоссекретарь США Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе.
  • Заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино рассказал об этом в соцсети Х, приложив видео.
  • На видео Рубио стоит за диджейским пультом, а затем начинает танцевать.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе, рассказал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
"Рубио также диджеит на свадьбах! Вот он сегодня вечером за работой на семейной свадьбе", - написал Скавино в соцсети Х.
Он приложил к публикации видео, на котором Рубио в официальном костюме с галстуком стоит за диджейским пультом, прижимая к уху амбушюру наушников. Рядом с ним стоит другой мужчина, предположительно, диджей, который что-то показывает Рубио в ноутбуке. В конце видеофрагмента госсекретарь США остается за диджейским пультом один и начинает танцевать.
Как пишет газета New York Post, неизвестно, чья это была свадьба.
"Госсекретарь Марко Рубио, видимо, добавил к своему длинному списку обязанностей в администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа еще одну: свадебный диджей", - с юмором отмечает издание.
