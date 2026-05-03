Рубио побыл диджеем на свадьбе

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио попробовал себя в качестве диджея на свадьбе, рассказал заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
Он приложил к публикации видео, на котором Рубио в официальном костюме с галстуком стоит за диджейским пультом, прижимая к уху амбушюру наушников. Рядом с ним стоит другой мужчина, предположительно, диджей, который что-то показывает Рубио в ноутбуке. В конце видеофрагмента госсекретарь США остается за диджейским пультом один и начинает танцевать.
Как пишет газета New York Post, неизвестно, чья это была свадьба.
"Госсекретарь Марко Рубио, видимо, добавил к своему длинному списку обязанностей в администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа еще одну: свадебный диджей", - с юмором отмечает издание.
