Рейтинг@Mail.ru
"Это произойдет": в Германии забили тревогу из-за страха перед Россией - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 03.05.2026
"Это произойдет": в Германии забили тревогу из-за страха перед Россией

Политолог Масала: вооруженный конфликт РФ и НАТО может начаться раньше 2029 года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкий политолог и аналитик Карло Масала заявил, что военное столкновение России и НАТО произойдет раньше 2029 года.
  • Эксперт также отметил, что вооруженные силы Германии недостаточно подготовлены к возможному конфликту с Россией.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военное столкновение России и НАТО произойдет раньше 2029 года, заявил немецкий политолог и аналитик Карло Масала в интервью Welt.
"Это произойдет не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется НАТО. Ожидается, что это произойдет раньше", — утверждает он.
Учения Военно-морского флота Финляндии - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Происходящее в Финляндии рядом с российской границей шокировало журналиста
Вчера, 14:53
Эксперт также отметил, что вооруженные силы Германии недостаточно подготовлены к возможному конфликту с Россией, а закупке новых систем вооружений и развитию беспилотных технологий не уделялось должного внимания.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Зеленский выдвинул новое требование к союзнику
Вчера, 21:00
 
В миреРоссияГерманияМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала