Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкий политолог и аналитик Карло Масала заявил, что военное столкновение России и НАТО произойдет раньше 2029 года.
- Эксперт также отметил, что вооруженные силы Германии недостаточно подготовлены к возможному конфликту с Россией.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военное столкновение России и НАТО произойдет раньше 2029 года, заявил немецкий политолог и аналитик Карло Масала в интервью Welt.
"Это произойдет не в 2029 или 2030 году, не в те временные рамки, на которые сейчас ориентируется НАТО. Ожидается, что это произойдет раньше", — утверждает он.
Президент России Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Зеленский выдвинул новое требование к союзнику
Вчера, 21:00