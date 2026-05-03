Список профессий для альтернативной гражданской службы расширился

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы увеличился до 363 позиций.
- Число организаций, в которых можно пройти альтернативную гражданскую службу, увеличилось с 1798 до 1927.
- В список для АГС добавили новые врачебные направления, их число увеличилось более чем втрое.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы увеличился до 363 позиций, соответствующий приказ Минтруда, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, вступил в силу в воскресенье, 3 мая.
"Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января 2025 г. N 12н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", — говорится в документе.
Роструд назвал число россиян, проходящих альтернативную гражданскую службу
8 августа 2025, 03:37
В расширенный перечень вошли 363 позиции, сформированные на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Число организаций, в которых можно пройти АГС, увеличилось с 1798 до 1927, также был расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов России с учетом их традиционного образа жизни.
Как поясняли ранее в Минтруде, обновление перечня связано со вступлением в силу с начала года нового классификатора профессий, куда добавили около 1700 позиций, часть из которых теперь включили в список для АГС. Уточняется, что многие из этих профессий были в перечне и раньше, но в более общих формулировках, а теперь их разделили по конкретным направлениям. При этом число врачебных направлений увеличилось более чем втрое.
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
4 ноября 2022, 14:40