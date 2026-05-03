Россия возвращается к жесткой конфронтации с Европой, заявил Песков

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой, это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. (Они - ред.) готовы тратить большие деньги на военное строительство и делают различные движения конфронтационного характера… И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать "выпадение американской оборонной составляющей".
