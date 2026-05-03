13:09 03.05.2026
Россия возвращается к жесткой конфронтации с Европой, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 03.05.2026
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия возвращается к периоду жесткой конфронтации с Европой, заявил Дмитрий Песков.
  • По его словам, европейцы мобилизуются, используя показную русофобию и предпринимая конфронтационные действия.
  • Песков отметил, что европейцы пытаются компенсировать "выпадение американской оборонной составляющей" увеличением трат на милитаризацию.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия возвращается в период жесткой конфронтации с Европой, это связано с мобилизацией европейцев с помощью показной русофобии и конфронтационными действиями с их стороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. (Они - ред.) готовы тратить большие деньги на военное строительство и делают различные движения конфронтационного характера… И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Он отметил, что за счет увеличения трат на милитаризацию европейцы пытаются компенсировать "выпадение американской оборонной составляющей".
