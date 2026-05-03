Рейтинг@Mail.ru
РКК доставил в Туапсе инвентарь для ликвидации последствий разлива нефти - РИА Новости, 03.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 03.05.2026 (обновлено: 15:34 03.05.2026)
РКК доставил в Туапсе инвентарь для ликвидации последствий разлива нефти

РКК доставил в Туапсе более 11 тысяч единиц специнвентаря и средств защиты

© Фото : Российский Красный Крест/TelegramРоссийский Красный Крест доставил в Туапсе специализированный инвентарь и средства индивидуальной защиты для ликвидации последствий разлива нефти
Российский Красный Крест доставил в Туапсе специализированный инвентарь и средства индивидуальной защиты для ликвидации последствий разлива нефти - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
© Фото : Российский Красный Крест/Telegram
Российский Красный Крест доставил в Туапсе специализированный инвентарь и средства индивидуальной защиты для ликвидации последствий разлива нефти
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РКК доставил в Туапсе более 11 тысяч единиц специнвентаря и средств индивидуальной защиты для ликвидации последствий разлива нефти.
  • В регион доставили инструменты для очистки и сбора загрязненных материалов, а также более пяти тысяч мешков для сбора отходов.
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) доставил в Туапсе более 11 тысяч единиц специализированного инвентаря и средств индивидуальной защиты для ликвидации последствий разлива нефти, сообщили в организации.
"Российский Красный Крест доставил в Туапсе более 11 тысяч единиц специализированного инвентаря и средств индивидуальной защиты для обеспечения ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов и загрязнением прибрежной территории", - говорится в сообщении в Telegram-канале РКК.
Отмечается, что в регион доставлены инструменты для очистки и сбора загрязненных материалов, включая лопаты и грабли, а также более пяти тысяч мешков для сбора отходов.
"Для обеспечения безопасности специалистов, которые работают над ликвидацией последствий ЧС, переданы 2 тысячи респираторов и 400 дополнительных фильтрующих комплектующих к ним, 700 защитных очков, тысяча комплектов перчаток и тысяча защитных комбинезонов, а также защитный крем для кожи, который облегчает очистку от профессиональных загрязнений", - добавляется в сообщении.
В РКК подчеркнули, что все средства уже переданы администрации Туапсинского района. Оснащение будет использовано в ходе очистки загрязненных территорий для защиты здоровья участников аварийно-восстановительных мероприятий.
В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали, позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, попав в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
Очистка от нефтепродуктов побережья и реки в Туапсе - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В Туапсе убрали более 2,5 тысячи кубометров загрязненного грунта
26 апреля, 12:18
 
ТуапсеТуапсинский районЧерное мореРКК "Энергия"Российский Красный КрестПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала