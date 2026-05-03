РКК доставил в Туапсе инвентарь для ликвидации последствий разлива нефти

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) доставил в Туапсе более 11 тысяч единиц специализированного инвентаря и средств индивидуальной защиты для ликвидации последствий разлива нефти, сообщили в организации.
"Российский Красный Крест доставил в Туапсе более 11 тысяч единиц специализированного инвентаря и средств индивидуальной защиты для обеспечения ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов и загрязнением прибрежной территории", - говорится в сообщении в Telegram-канале РКК.
Отмечается, что в регион доставлены инструменты для очистки и сбора загрязненных материалов, включая лопаты и грабли, а также более пяти тысяч мешков для сбора отходов.
"Для обеспечения безопасности специалистов, которые работают над ликвидацией последствий ЧС, переданы 2 тысячи респираторов и 400 дополнительных фильтрующих комплектующих к ним, 700 защитных очков, тысяча комплектов перчаток и тысяча защитных комбинезонов, а также защитный крем для кожи, который облегчает очистку от профессиональных загрязнений", - добавляется в сообщении.
В РКК подчеркнули, что все средства уже переданы администрации Туапсинского района. Оснащение будет использовано в ходе очистки загрязненных территорий для защиты здоровья участников аварийно-восстановительных мероприятий.
В апреле оперштаб региона сообщал, что в реку Туапсе попали нефтепродукты из-за пожаров на нефтекомплексе в морском порту. Возгорания возникали из-за атаки украинских БПЛА. Разлив нефтепродуктов локализовали, позже из-за сильных дождей уровень воды в реке Туапсе поднялся и нефтепродукты перелились за боновые заграждения, попав в море. Специалисты круглосуточно проводят уборку загрязнения ниже по течению реки, а также в акватории и на берегу Черного моря. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня.
