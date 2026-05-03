В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать ребенку, потерявшемуся в ТЦ - РИА Новости, 03.05.2026
02:46 03.05.2026 (обновлено: 02:47 03.05.2026)
В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать ребенку, потерявшемуся в ТЦ

© РИА Новости / Максим Блинов | Торговый центр "Авиапарк" в Москве
Торговый центр "Авиапарк" в Москве. Архивное фото
  • Инструктор по профилактике пропаж отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова рассказала, что делать ребенку, потерявшемуся в торговом центре.
  • Ребенку следует обратиться за помощью к сотрудникам магазина, которые обозначены бейджами и униформой.
  • Детей учат правилу трех «Н»: «Никогда Никуда Ни с кем чужим не уходить».
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Детям, потерявшимся в торговых центрах, нужно обратиться к ближайшим сотрудникам магазина, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталия Абрамова.
"Если ребенок понял, что он потерялся в ТЦ, он сначала должен остановиться, оглядеться и окрикнуть своих родителей. Если родителей в итоге рядом не оказалось, то в магазинах, в больших торговых центрах мы всегда должны детям говорить, что у них безопасные взрослые - это сотрудники, и именно к ним они могут обратиться", - рассказала собеседница агентства.
Она добавила, что в торговых центрах есть громкая связь, по которой объявляют пропавших людей, их объявят и родители их обязательно найдут.
Абрамова отметила, что дети должны уметь отличать сотрудников магазинов и охранников ТЦ по бейджам и униформе. При этом, по словам Абрамовой, дети должны помнить, что в любом случае они должны оставаться на одном месте и никуда не уходить с незнакомыми людьми, даже если кто-то предлагает пойти поискать родителей.
"У нас есть правило трех "Н" - ребенок "Никогда Никуда Ни с кем чужим не уходит", - подчеркнула она.
