В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать ребенку, потерявшемуся в ТЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ Инструктор по профилактике пропаж отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова рассказала, что делать ребенку, потерявшемуся в торговом центре.

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Детям, потерявшимся в торговых центрах, нужно обратиться к ближайшим сотрудникам магазина, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталия Абрамова.

"Если ребенок понял, что он потерялся в ТЦ, он сначала должен остановиться, оглядеться и окрикнуть своих родителей. Если родителей в итоге рядом не оказалось, то в магазинах, в больших торговых центрах мы всегда должны детям говорить, что у них безопасные взрослые - это сотрудники, и именно к ним они могут обратиться", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что в торговых центрах есть громкая связь, по которой объявляют пропавших людей, их объявят и родители их обязательно найдут.

Абрамова отметила, что дети должны уметь отличать сотрудников магазинов и охранников ТЦ по бейджам и униформе. При этом, по словам Абрамовой, дети должны помнить, что в любом случае они должны оставаться на одном месте и никуда не уходить с незнакомыми людьми, даже если кто-то предлагает пойти поискать родителей.