Онколог рассказал, сможет ли человечество победить рак

Краткий пересказ от РИА ИИ Полная победа над раком маловероятна, но возможно снижение смертности от онкозаболеваний.

Персонализированные мРНК-вакцины показывают эффективность в снижении риска рецидива рака.

Вакцины могут войти в стандарты лечения для отдельных форм рака как дополнение к хирургии и иммунотерапии.

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Полная победа над раком маловероятна, однако возможно снижение смертности от онкозаболеваний за счет разработки персонализированных вакцин, сообщил РИА Новости онколог, эксперт благотворительного фонда "Онкологика" Антон Саад.

"Важно уточнить, что мы имеем в виду под фразой "победить рак". Если речь о полной ликвидации всех онкологических заболеваний, то в скором будущем это невозможно. Рак — это не одна болезнь, а сотни генетически разнородных заболеваний, и полная победа маловероятна даже при самых совершенных вакцинах", — сказал Саад.

По словам онколога, в будущем возможно превращение большинства форм рака в хронические контролируемые состояния. Кроме того, прогнозируется и снижение смертности от онкозаболеваний благодаря вакцинации и разработке современных препаратов.

"За последние годы мы получили первые убедительные доказательства эффективности персонализированных мРНК-вакцин. В исследовании у пациентов с меланомой комбинация мРНК-вакцины с пембролизумабом (противоопухолевое средство. — Прим. ред.) снизила риск рецидива за 18 месяцев с 38 до 21 процента. Это не революция, но значимый шаг", — уточнил Саад.